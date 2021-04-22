TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS TAKLA ATTI 2 ÖLÜ, 6 YARALI
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TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS TAKLA ATTI 2 ÖLÜ, 6 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KONYA'nın Ereğli ilçesinde, Suriye uyruklu tarım işçilerinin taşıyan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

KONYA'nın Ereğli ilçesinde, Suriye uyruklu tarım işçilerinin taşıyan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Minibüsün yol kenarına devrildiği kazada Rammdan Alahmad ve eşi Ayşe El Muhammed öldü, 6 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Ereğli- Yukarı Gönderen Mahallesi yolunda meydana geldi. Ereğli'den Zengen Mahallesi'ne tarım işçilerini taşıyan Suriye uyruklu Abdullatef Alahmad'ın (43) kullandığı 27 ACB 877 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Kazada minibüste bulunan Rammdan Alahmad ve eşi Ayşe El Muhammed yaşamını yitirdi. Sürücü Alahmad ve 5 işçi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. 2 kişinin cansız bedeni de otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü.

TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS TAKLA ATTI 2 ÖLÜ, 6 YARALI
TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS TAKLA ATTI 2 ÖLÜ, 6 YARALI
TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS TAKLA ATTI 2 ÖLÜ, 6 YARALI
TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS TAKLA ATTI 2 ÖLÜ, 6 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Tarım işçilerini taşıyan minibüs takla attı: 2 ölü, 6 yaralı
Tarım işçilerini taşıyan minibüs takla attı: 2 ölü, 6 yaralı
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