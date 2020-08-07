Tarım işçilerini taşıyan minibüs takla attı: 1 ölü, 25 yaralı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederlerken 25 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederlerken 25 kişi yaralandı.

Kaza, Siverek ilçesine bağlı kırsal Hasırlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ramazan T. idaresindeki 44 AAY 185 plakalı minibüs, sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada 15 yaşındaki İbrahim Küçük hayatını kaybederken, 25 kişi de yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi ve Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırılırdı.

Yakınları sinir krizi geçirdi

Yakınlarının kaza yaptığını duyan vatandaşlar hastaneye akın ederken, bazıları sinir krizi geçirdi. Sinir krizi geçirenleri jandarma sakinleştirmeye çalıştı.

(Mevlüt Bayraktar/İHA)

Kaynak: İHA