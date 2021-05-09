Mersin'de tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole devrildi: 7 yaralı
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Mersin'de tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole devrildi: 7 yaralı

Mersin'de tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole devrildi: 7 yaralı
Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt - Haberler | 3. Sayfa

Mersin'in Tarsus ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 58 ACG 501 plakalı minibüs, Akarsu-Kelahmet Mahallesi mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarparak şarampole devrildi.

Kazada minibüste bulunan 7 tarım işçisi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Mersin'de tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole devrildi: 7 yaralı
Mersin'de tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole devrildi: 7 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

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