Tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 16 yaralı

Osmaniye'de tarım işçilerini taşıyan minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 16 kişi yaralandı.

Osmaniye'de tarım işçilerini taşıyan minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 16 kişi yaralandı.

Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Bahçe ilçesi Kızlaç tünelinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'dan Karaman'a mevsimlik tarım işçisi götüren Mehmet Kolkısa yönetimindeki 63 S 1363 plakalı minibüs Bahçe İlçesi Kızlaç tünelinde sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada sürücü Mehmet Kolukısa ile minibüste yolcu olarak bulunan 15 kişi yaralandı. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi yönlendirildi. Kaza yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Osmaniye Devlet Hastanesi ve Bahçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Merden İslah/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı