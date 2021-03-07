Tarım işçilerini taşıyan minibüs ile tır çarpıştı: 8 yaralı
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Tarım işçilerini taşıyan minibüs ile tır çarpıştı: 8 yaralı

07.03.2021 21:05 | Son Güncelleme: 07.03.2021 21:16
Tarım işçilerini taşıyan minibüs ile tır çarpıştı: 8 yaralı

Konya'nın Akşehir ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile tırın çarpışması sonucu 8 kadın tarım işçisi yaralandı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile tırın çarpışması sonucu 8 kadın tarım işçisi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yunak'tan Akşehir'in merkezine doğru seyir halinde olan ve tarım işçilerini taşıyan İ.K. yönetimindeki 42 AHT 736 plakalı minibüs ile Konya istikametinden Afyonkarahisar istikametine gitmekte olan B.Y. idaresindeki 21 TJ 4725 plakalı tır, Akşehir Karayolları Kavşağı'nda çarpıştı. Kazada, minibüste bulunan tarım işçilerinden 8 kadın tarım işçisi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Cemal Filiz/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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