Tarım işçilerini taşıyan minibüs ile TIR çarpıştı: 6 ölü, 12 yaralı (2)
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Tarım işçilerini taşıyan minibüs ile TIR çarpıştı: 6 ölü, 12 yaralı (2)

BAŞKAN DEMİRHAN: İŞÇİLER, ŞANLIURFA NÜFUSUNA KAYITLI Konya'nın Yunak Belediye Başkanı Abdullah Emre Demirhan, Yunak- Polatlı kavşağında, tarım işçilerini taşıyan minibüs ile TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 6 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Tarım işçilerini taşıyan minibüs ile TIR çarpıştı: 6 ölü, 12 yaralı (2)
26.06.2020 17:17 | Son Güncelleme: 26.06.2020 18:56

BAŞKAN DEMİRHAN: İŞÇİLER, ŞANLIURFA NÜFUSUNA KAYITLI 

Konya'nın Yunak Belediye Başkanı Abdullah Emre Demirhan, Yunak- Polatlı kavşağında, tarım işçilerini taşıyan minibüs ile TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 6 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Başkan Demirhan, "İlçemizde üzücü kaza meydana geldi. Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı tarım işçilerini taşıyan minibüs, kavşakta TIR ile çarpıştı. Kazada 6 vatandaşımız hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza başsağlığı diliyorum" dedi.   


Kaynak: DHA

Manşet

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