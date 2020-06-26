Tarım işçilerini taşıyan minibüs ile TIR çarpıştı; Ölü ve yaralılar var (1) KONYA'nın Yunak ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile TIR çarpıştı.

KONYA'nın Yunak ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile TIR çarpıştı. Kazada ölü ve yaralının olduğu, bölgeye sağlık ekiplerinin sevk edildiği belirtildi. Kaza, Yunak ilçesi Polatlı karayolu kavşağında meydana geldi. Tarım işçilerine taşıyan minibüs ile TIR çarpıştı. Kazada, ölü ve yaralıların olduğu belirtilirken, bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kaynak: DHA