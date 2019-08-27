Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 7 yaralı
Beypazarı ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 1'i ağır 7 kişi yaralandı.
Beypazarı ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 1'i ağır 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Okan S. idaresindeki 06 BCA 64 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs, Mahmutlar Mahallesi mevkisinde takla atarak devrildi.
Kazada, minibüs sürücüsü ile Suriye uyruklu 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan bir kişi ise hava ambulansı ile Ankara'ya gönderildi.