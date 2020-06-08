Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 4 yaralı
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Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 4 yaralı

Karaman'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

08.06.2020 10:09 | Son Güncelleme: 08.06.2020 10:14

Karaman'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Mehmet Reşit Keskin (45) idaresindeki 63 AAU 669 plakalı minibüs, Larende Mahallesi Larende alt geçidinde devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Sıdıka (17) ve Ahmet Keskin (18) ile Kübra Önay (14) yaralandı.

Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan alt geçit, minibüsün kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 4 yaralı

Kaynak: AA

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