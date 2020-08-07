Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 20 yaralı
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Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 20 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 20 kişi yaralandı.

Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 20 yaralı
07.08.2020 09:27 | Son Güncelleme: 07.08.2020 09:34

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 20 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Siverek-Şanlıurfa kara yolu Hasırlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 44 AAY 185 plakalı minibüs, Siverek-Şanlıurfa kara yolu Hasırlı Mahallesi yakınlarında devrildi. Kazada 20 tarım işçisi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek ve Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Mevlüt Bayraktar/İHA)

Kaynak: İHA

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