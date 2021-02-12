Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı
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Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı

12.02.2021 16:02 | Son Güncelleme: 12.02.2021 16:06
Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 13 işçi yaralandı.

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 13 işçi yaralandı.

Kaza, Suruç'a bağlı Aligör Mahallesi'nde meydana geldi. Hatay'ın Erzin ilçesinden Siverek'e tarım işçilerini taşıyan sürücüsü öğrenilmeyen 21 UC 615 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Takla atan minibüsteki 13 işçi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.


Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı
Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı
Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı
Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

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