Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi, 5 işçi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde kiraz bahçesinde çalışan tarım işçilerini Sumbas ilçesine taşıyan Hasan Ali Gürsoy (58) yönetimindeki 80 S 7112 plakalı minibüs, Sumbas ilçesi Yeşilyayla köyü yakınlarında devrildi.

Kazada sürücü Gürsoy, olay yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan işçiler Yunus Emre Başdoğan, Metin Yorulmaz, Serkan Boduk, Yasin Görünmez ve Osman Can Sarıca yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Kadirli Devlet Hastanesi ile özel bir sağlık kuruluşuna kaldırıldı.

Kaynak: AA