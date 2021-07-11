Tarım işçilerini taşıyan kamyonet şarampole devrildi: 8 yaralı
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Tarım işçilerini taşıyan kamyonet şarampole devrildi: 8 yaralı

Tarım işçilerini taşıyan kamyonet şarampole devrildi: 8 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde tarım işçilerini taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu aynı aileden çoğu çocuk 8 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde tarım işçilerini taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu aynı aileden çoğu çocuk 8 kişi yaralandı.

Kaza, Elbistan-Darende karayolunun Büyükyapalak Mahallesi girişinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Sivas'ın Ulaş ilçesinden Elbistan'a bağlı Kayageçit Mahallesi'ne çalışmaya gelen tarım işçilerini taşıyan Süleyman K. yönetimindeki S38 VN 945 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile birlikte kamyonette bulunan çoğu çocuk 8 kişi yaralandı. Kaza ihbarının ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, ev eşyası dolu kamyonetin kasasından güçlükle çıkarılabildi. Tamamı da aynı aileden olan yaralılar, peş peşe 112 Acil Servis ambulanslarına alınarak Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların yakınları ise gözyaşlarına boğuldu.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken jandarma ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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