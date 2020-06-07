Tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 2 ölü, 8 yaralı
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Tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 2 ölü, 8 yaralı

Tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 2 ölü, 8 yaralı Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tarım işçilerini taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

07.06.2020 12:01 | Son Güncelleme: 07.06.2020 12:05

Tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 2 ölü, 8 yaralı

AYDIN - Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tarım işçilerini taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İncirliova ilçesi Acarlar Mahallesi'nden, Karpuzlu ilçesine mısır toplamaya giden tarım işçilerini taşıyan kamyonet, Ulukonak Mahallesi yakınlarında önüne çıkan ineğe çarpmamak için sürücünün yaptığı manevra sonrası, şarampole devrildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, yaralanan 1'i ağır 8 kişi ise yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Aydın'daki hastanelere kaldırıldı.

Tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 2 ölü, 8 yaralı

Kaynak: İHA

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