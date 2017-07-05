Tarım Işçilerini Taşıyan Kamyonet Devrildi: 2 Ölü, 7 Yaralı - (2)
Konya'nın Ereğli ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
Konya'nın Ereğli ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
Abdulkadir Sulak yönetimindeki tarım işçilerini taşıyan 42 K 9444 plakalı kamyonet, Ereğli-Konya karayolunun 12. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada, araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti. Sürücü Sulak ile araçta bulunan 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, vatandaşların da yardımıyla ambulansa alındıktan sonra Ereğli'deki hastanelere kaldırıldı.
Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.