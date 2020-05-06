Tarım işçilerine yardım
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Tarım işçilerine yardım

Tarım işçilerine yardım
06.05.2020 11:12 | Son Güncelleme: 06.05.2020 11:12

Seyhan Belediyesi, korona virüs Covid-19 salgını süresince kaldıkları çadırlarda düzenli olarak temizlik-dezenfekte çalışması yaptığı mevsimlik tarım işçilerine su baskını sonrasında da yardım eli uzattı.

Seyhan Belediyesi, korona virüs Covid-19 salgını süresince kaldıkları çadırlarda düzenli olarak temizlik-dezenfekte çalışması yaptığı mevsimlik tarım işçilerine su baskını sonrasında da yardım eli uzattı.

Aralıklarla Adana'da etkili olan yağış nedeniyle mevsimlik tarım işçilerinin yaşam alanları sular altında kaldı. Seyhan Belediyesi ekipleri, çadırları sular altında kalan ilçenin kırsal bölgelerindeki mağdur tarım işçilerine ulaşarak yardımları teslim etti. Belediye ekipleri mevsimlik tarım işçilerine yatak, battaniye, giyim ve gıda yardımında bulundu. Yenidam Mahallesinde bulunan mağdur tarım işçileri de, ulaştırılan yardım nedeniyle Başkan Akif Kemal Akay'a teşekkür etti.

Tarım üretiminin önemli bir parçası olan mevsimlik tarım işçilerine daha önce de ihtiyaçları doğrultusunda yardımda bulunduklarını, sağlıklı bir yaşam alanı oluşturmak amacıyla çadırlarının periyodik olarak dezenfekte edildiğini anımsatan Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, "Bölgemizde zaman zaman etkili olan yağış tarım işçilerinin bulunduğu alanda da olumsuzluklara neden oldu. Personelimiz aracılığıyla sıkıntı yaşayan tarım işçilerinin ihtiyaçlarını karşıladık. Yatak, battaniye, kıyafet ve gıda desteği verdik. Sel zamanında olduğu gibi ilçemizde yaşayan halkımızın sorunlarını en aza indirmek amacıyla dayanışma içinde çalışmayı sürdüreceğiz" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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