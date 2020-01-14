14.01.2020 14:49 | Son Güncelleme: 14.01.2020 14:55

Adana'da geçen ay sonunda aşırı yağışlar nedeniyle yaşanan sel felaketi sonrası, çadırlarda yaşayan tarım işçilerine insani yardım malzemesi dağıtıldı.



Adana Çocuk ve Kadın Hakları Derneğinin başlattığı kampanyada toplanan ilk yardım malzemeleri, Adana Büyükşehir Belediyesinin araç desteğiyle Yumurtalık ilçesine bağlı Yeşilköy Mahallesine götürüldü. İlk aşamada 90 çocuk ve 35 aileye ulaşıldı.



Dernek başkanı Çiğdem Akça, yaptığı açıklamada, "Adana'mızda yaşanan sel felaketi dolayısıyla Instagram üzerinden yürüttüğümüz insani yardım kampanyamıza, Ankara, İstanbul, Bursa, Çanakkale, Mersin gibi illerimizden koli koli bağışlar kargo ile gönderildi. Derneğimiz üzerinden dağıtılmak üzere bağışlanan çocuk bot, mont, ayakkabı ve muhtelif giysiler, ev eşyası, battaniyeler ve yorganlar, kilimler ve çarşaflar, kadın ve erkek kıyafetleri, süt, bakliyat, sıvı yağ gibi gıda ürünleri dağıttık" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA