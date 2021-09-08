Tarım işçilerine destek
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Tarım işçilerine destek

Tarım işçilerine destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Adana Büyükşehir Belediyesi Derman ekipleri 5 ayrı kırsal mahalledeki çadırlarda yaşamını sürdüren mevsimlik tarım işçilerine destek verdi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Derman ekipleri 5 ayrı kırsal mahalledeki çadırlarda yaşamını sürdüren mevsimlik tarım işçilerine destek verdi.

Çoğunluğu mevsimsel tarım işçilerinden oluşan vatandaşlara Adana Büyükşehir Belediyesi Derman ekipleri çeşitli yardımlarda bulundu.

Adana Büyükşehir Belediyesi Derman ekipleri, Çimeli, Yüzbaşı, Sirkenli, Çağırkanlı ve Kadıköy kırsal mahallelerindeki mevsimlik tarım işçilerinin yaşadığı çadırları ziyaret ederek eksiklerini tespit etti. Ekipler belirledikleri eksiklerin ardından bölgede yaşayan yetişkin ve çocuklara bazı ihtiyaçlarını karşılayacak destekte bulundu.

Ekipler bölgelerde kıyafet, süt, hijyen ve mutfak malzemesi dağıtımını gerçekleştirdi. - ADANA

Tarım işçilerine destek
Tarım işçilerine destek
Tarım işçilerine destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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