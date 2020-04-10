Tarım işçileri sosyal mesafe kuralına uyuyor Şanlıurfa'da tarlalarda sebze fidelerini toprakla buluşturan tarım işçisi kadınlar, korona virüs nedeniyle sosyal mesafe kuralına dikkat ederek çalışıyor.

Şanlıurfa'da tarlalarda sebze fidelerini toprakla buluşturan tarım işçisi kadınlar, korona virüs nedeniyle sosyal mesafe kuralına dikkat ederek çalışıyor.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde tarım arazilerinde sebze fideleri toprakla buluşturuluyor. Tarlada çalışan tarım işçisi kadınlar, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı sosyal mesafeye dikkat ederek çalışmalarını yapıyor. Domates fidelerini toprakla buluşturan kadınlar, çalışmak zorunda oldukları için dışarı çıktıklarını ve sosyal mesafe kuralına uyarak tarlada çalıştıklarını belirtti.

3-4 metre mesafeyle çalışıyorlar

Tarlada domates fidelerini toprakla buluşturan onlarca kadın, korona virüs tedbirleri kapsamında birbirlerine 3-4 metre mesafede çalışıyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA