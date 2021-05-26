Tarım işçileri çadırlarında aşılandı

Tarım işçileri çadırlarında aşılandı Şanlıurfa'dan Eskişehir'e gelen mevsimlik işçiler çadırlarında Korona virüse karşı aşılandı Mevsimlik işçi Ali Yeşil: "Devletimizden Allah razı olsun" Görevli Dr.

Tarım işçileri çadırlarında aşılandı

Şanlıurfa'dan Eskişehir'e gelen mevsimlik işçiler çadırlarında Korona virüse karşı aşılandı

Mevsimlik işçi Ali Yeşil:

"Devletimizden Allah razı olsun"

Görevli Dr. Anıl Kıvanç Gökçe:

"Öncelikle yaş gurubu, daha sonra kronik rahatsızlığı olanları aşıladık"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de tarımın bel kemiği olan mevsimlik işçiler, kaldıkları çadır alanında Korona virüse karşı aşılandı.

Tarlalarda çalışmak için Şanlıurfa'dan gelen mevsimlik işçiler, Korona virüse karşı aşılanıyor. Tarımda, ülkeye katkı sağlamak için tüm gün çalışan işçiler, gün boyu kalabalık ortamda çalışmak zorunda kalıyor. Genellikle çadırlarda ve tarlalarda iç içe çalışan işçilerde öncelikle 55 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlar aşılandı. İl genelinde belirli noktalarda bulunan işçilerde aşılamanın devam edeceği öğrenildi.

"Devletimizden Allah razı olsun"

Aşı yapılan 57 yaşındaki mevsimlik işçi Ali Yeşil, "Allah razı olsun, bizim devletimiz baş tacıdır. Devletimize çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Buraya kadar geldiğiniz için teşekkür ederiz. Recep Tayyip Erdoğan'a çok çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Devletimiz inşallah düşmez, ayakta kalır" dedi. Mevsimlik işçilerde 58 yaşındaki Hasan Duyar, ise aşı vurulduktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Mevsimlik işçilerin aşılanmaları hakkında konuşan Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü'nde görevli Dr. Anıl Kıvanç Gökçe, yaptıkları çalışmaları şöyle anlattı:

"Bugün Şanlıurfa'dan gelen tarım işçilerinin aşılanmasını yapmak için buradayız. Ülkenin her yerinde bu aşılamaları gerçekleştiriyor. Öncelikle yaş gurubu, daha sonra troid, koah, astım, şeker, diyabet gibi kronik rahatsızlığı olanları aşıladık. Aşıları olmak zorundayız. En önemli silahımız aşılar. Bugünkü aşılama çalışmaları devam edecek. Önceliğimiz yine yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar olacak. Sonuna kadar aşılama devam edecek. Umarım en kısa zamanda da bitecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Furkan Çetiner