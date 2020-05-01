Tarım İşçileri 1 Mayıs'ı tarlada çalışarak geçirdi
01.05.2020 19:42 | Son Güncelleme: 01.05.2020 19:43
Tarım İşçileri 1 Mayıs'ı tarlada çalışarak geçirdi Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde tarım işçileri 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tarlada çalışarak geçirdi.
Tarım İşçileri 1 Mayıs'ı tarlada çalışarak geçirdi
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde tarım işçileri 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tarlada çalışarak geçirdi.
Türkiye'nin 31 ilinde, 3 gün günlüğüne başlayan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamı dışında kalan tarım işçileri, çalışmaya devam ediyor. Birçok kentte olduğu gibi Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde de tarım işçileri 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tarlada sarımsak hasadı yaparak geçirdi.
Kaynak: İHA