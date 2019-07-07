Tarım ilacından zehirlenme şüphesi (2)

Sivas'ın Ulaş ilçesinde tarım ilacından zehirlenme şüphesiyle 15 işçi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Aşağıada köyünde M.K.Ç'ye ait şeker pancarı tarlasında yapılan ilaçlamanın ardından rahatsızlanan tarım işçileri, mide bulantısı, istifra ve bayılma şikayetleriyle Ulaş İlçe Hastanesine başvurdu.

Tarım ilacından zehirlendikleri sanılan 15 kişi, kentteki hastanelere sevk edildi.

Kaynak: AA