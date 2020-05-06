Tarım ilacı kayısı ağaçlarını kuruttu
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Tarım ilacı kayısı ağaçlarını kuruttu

Tarım ilacı kayısı ağaçlarını kuruttu
06.05.2020 10:18 | Son Güncelleme: 06.05.2020 10:20

Tarım ilacı kayısı ağaçlarını kuruttu Malatya'da yüzlerce kayısı ağacı tarım ilacından olumsuz etkilendi Malatya'da tarım ilacından olumsuz etkilendiği iddia edilen yüzlerce kayısı ağacı, kurumakla karşı karşıya kaldı.

Tarım ilacı kayısı ağaçlarını kuruttu

Malatya'da yüzlerce kayısı ağacı tarım ilacından olumsuz etkilendi

MALATYA - Malatya'da tarım ilacından olumsuz etkilendiği iddia edilen yüzlerce kayısı ağacı, kurumakla karşı karşıya kaldı.

Dünya kayısı baş kenti olarak bilinen Malatya'da Mart ayı itibariyle başlayan kayısı bahçelerindeki bakım çalışmaları sürerken, Kale ilçesinde 'Çiçek monilyası ve çil ile mücadele' kapsamında bahçelerinde ilaçlama yapan bazı üreticilerin kullandığı tarım ilacının yüzlerce kayısı ağacını olumsuz etkilediği ileri sürüldü. İlçeye bağlı Kıyıcak Mahallesinde 50 yıldır kayısı üreticiliği ile uğraşan Cevat Dursun Başdemir, şuana kadar böyle bir durumda karşılaşmadığını söyledi. Bin 500 kök kayısı ağacı olduğunu ve ilk çiçekleme döneminde kendisine tavsiye edilen bir tarım ilacını kullandığını ifade eden Başdemir, "Yapılan ilaçlama sonrasında ağaçlarımızı monilya hastalığı vurdu. Bu hastalıktan dolayı ağaçlarımız kuruma ile karşı karşıya kaldı. Üç ayrı ilacı karıştırarak şuan ki duruma getirebildik. Normal ilaç kullanan bitişik bahçelerde hiç bir sorun yok meyve ful hastalık yoktur. Bizimle birlikte aynı ilacı kullanan üreticilerin bahçelerinde de durum aynı. Mağdur olduk, bizlere bir kolaylık sağlanmalı. Yetkililerden mağduriyetimizin giderilmesini talep ediyoruz" diye konuştu.

Tarım ilacı kayısı ağaçlarını kuruttu

Kaynak: İHA

Manşet

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