Tarım İlacı İçerek İntihara Kalkıştı

Eskişehir'de bir şahıs, tarım ilacı içerek intihara teşebbüs etti.



Edinilen bilgiye göre olay, Sarıcakaya ilçesine bağlı Düzköy Mahallesinde sabah saatlerinde meydana geldi. G.A. isimli şahıs, bilinmeyen bir sebepten ötürü tarım ilacı içerek intihara teşebbüs etti. Durumu fark eden yakınları hemen yetkililere haber vererek intihara kalkışan şahsı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı. Şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken olayla alakalı soruşturma başlatıldı. - ESKİŞEHİR