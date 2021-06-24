Tarım İl Müdüründen Büyükşehir serasına tam not
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Tarım İl Müdüründen Büyükşehir serasına tam not

Tarım İl Müdüründen Büyükşehir serasına tam not
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Manisa Büyükşehir Belediyesinin Şehzadeler ilçesine bağlı Karaoğlanlı Mahallesi'nde kendi peyzaj bitkilerini yetiştirmek amacıyla kurduğu sera, İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk'ü ağırladı.

Serada incelemelerde bulunan ve Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş'tan bilgi alan Öztürk, seranın kurulmasında başta Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi serası, İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk'ü ağırladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş tarafından karşılanan İl Müdürü Öztürk, serada incelemelerde bulundu. Öztürk'e Büyükşehir Belediyesinin serası hakkında bilgiler veren Kent Estetiği Daire Başkanı Göktaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda kendi peyzaj ve süs bitkilerini yetiştirmek amacıyla serayı hayata geçirdiklerini aktardı.

Ortak Projeler İstişare Edildi

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığıyla ortak geliştirilecek projelerin de görüşüldüğü ziyarette seranın önemine dikkat çeken İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, seranın kurulmasında başta Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti. Ziyareti nedeniyle Öztürk'e teşekkür eden Kent Estetiği Daire Başkanı Hakan Göktaş da, Büyükşehir Belediyesinin kendi serasında peyzaj bitkilerini yetiştirerek, hem önemli tasarruf sağladığını hem de şehrin yapısına uygun bitkilerin yetiştirildiğini ifade etti. Ziyarette ayrıca 2021 yılında devam eden projeler hakkında fikir alışverişi yapılarak, 2022 yılı içerisinde gerçekleştirilecek olan ortak projeler hakkında istişarelerde bulunuldu.

Kaynak: Bültenler

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