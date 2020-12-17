Tarım İl Müdürü Alkan Sındırgı'da STK'larla buluştu
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Tarım İl Müdürü Alkan Sındırgı'da STK'larla buluştu

17.12.2020 16:42 | Son Güncelleme: 17.12.2020 16:47
Tarım İl Müdürü Alkan Sındırgı'da STK'larla buluştu

Balıkesir Tarım İl Müdürü Erkan Alkan Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş'ı makamında ziyaret etti.

Balıkesir Tarım İl Müdürü Erkan Alkan Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş'ı makamında ziyaret etti. Ziyaretin ardından Sındırgı Belediye meclis toplantı salonunda pandemi kuralları çerçevesinde ilçedeki tarım ve hayvancılıkla uğraşan STK'lar ile istişare toplantısı gerçekleştirildi.

İlçedeki STK temsilcileri, kooperatif başkanları Alkan'a yaşanılan sorunlar ve talepleri hakkında bilgi verdi. Sorunların ve taleplerin değerlendirilmesi çözüme kavuşturulması adına karşılıklı istişarelerde bulunuldu. Yapımı devam eden Jeotermal Sebze ve Meyve kurutma tesisinin işleyişi, Sındırgı ilçesinde ekonomik tarım ürünlerinde üretimin arttırılması ve hayvancılığın geliştirilmesi adına istişarede bulunuldu.

Tarım İl Müdürü Alkan toplantı sonrasında Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş rehberliğinde ilçe gezisi gerçekleştirdi. Özellikle Akpınar Yaşam Merkezinde kurulan Bereket Versin Kadın kooperatifinin işleyişini ve kadınların el emeği ürünleri, tarımsal ve yöresel değerleri inceleyen Alkan Tarım İl Müdürlüğünce gerekli desteğin verilmesi adına çalışmaların gerçekleşeceğini belirtti.

Ziyaret ve istişare için teşekkür eden ve Türkiye'yi doyuran il Balıkesir'de tarım ve hayvancılığın arttırılması adına bu tür toplantıların da faydalı olacağını belirten Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş " Sındırgı'da kadınlarla ilgili yaptığımız çalışmaları bu gün tarım il müdürümüz Erkan Alkan ile birlikte gezdik. Yeni projelere, yeni tarımla alakalı, kırsal alanlarda yaptığımız büyükşehirle yenilerini eklemeye çalışıyoruz. Bereket versin kadın kooperatifimizi gezerek, hem istihdam hem de kaybolmaya yüz tutmuş sanatlar ve üretimlerle ilgili yeni çalışmalar üzerinde gayret ediyoruz. Bugün müdürümüzün ziyaretinden, hem çiftçilerle buluşması, hem de diğer STK'larla birlikte, birliklerle sorunlarımızı dile getirmiş olması bizim için önemliydi. İnşallah tarım konusunda Türkiye'yi doyuran il Balıkesir yeni projelerle daha da taçlanacaktır. Ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - BALIKESİR

Tarım İl Müdürü Alkan Sındırgı'da STK'larla buluştu
Tarım İl Müdürü Alkan Sındırgı'da STK'larla buluştu
Tarım İl Müdürü Alkan Sındırgı'da STK'larla buluştu
Tarım İl Müdürü Alkan Sındırgı'da STK'larla buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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