Tarım İl Müdürlüğünden Zeytin Mahallesine 13 Ton Saman

Muğla İli Menteşe İlçesi Zeytin Mahallesinde çıkan yangından sonra incelemelerde bulunarak hasar tespiti yapan Muğla Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, çiftçilerin hayvanlarının acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 13 ton saman desteği yaptı. Samanları hayvan sahiplerine dağıtımı yapıldı.



Muğla Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ş. Fırat Erkal, yaşanan yangından dolayı büyük üzüntü duyduklarını, kendisinin ve personelinin çiftçilerin yanında olduğunu ifade etti. Şu an için hayvancılık yapan çiftçilere ilk olarak 13 ton saman desteklerini yolladıklarını ve hak sahiplerine ulaştığını söyledi. Kurum olarak çiftçilerin her zamankinden fazla yanlarında olacaklarını ifade eden Erkay, bu zor süreci hep birlikte atlatacaklarını ve kurum olarak sonuna kadar çiftçilerimizin yanlarında olduğunu belirtti. - MUĞLA