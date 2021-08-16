Tarım için kullanılan su mahalleyi gölete çevirdi
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Tarım için kullanılan su mahalleyi gölete çevirdi

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Bilgin - Haberler | Güncel

Tarım için kullanılan su mahalleyi gölete çevirdi Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde tarım arazilerinde kullanılan su mahalleyi basarak adeta gölete çevirdi.

Tarım için kullanılan su mahalleyi gölete çevirdi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde tarım arazilerinde kullanılan su mahalleyi basarak adeta gölete çevirdi. Yolların kapandığı mahallede birçok ürün zarar gördü.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde tarım arazilerinde kullanılan su Tokçalı kırsal Mahallesini bastı. Yaklaşık bir hafta önce mahalleyi aniden basan su nedeniyle vatandaşlar zor günler geçiriyor. Mahalle adeta göle dönerken yollar su ile kaplandığı için sürücüler araçlarıyla geçmekte zorlanıyor. Su baskınından tarım arazileri de nasibini aldı. Yüzlerce dönüm ekili alan su baskını nedeniyle zarar gördü. Mahalleli ektikleri mısır, karpuz, pamuk gibi ürünlerini tarlada bırakmak zorunda kalırken etrafı pis kokular ve sivrisinekler sardı. Bazı vatandaşlar evlerini boşaltıp Suruç ve Şanlıurfa merkeze taşınırken bazıları ise gidecekleri başka yerleri olmadığı için mahallede yaşamaya devam ediyor.

Evlerini su bastığı için Suruç'a taşınmak zorunda kalan ve arada sırada evlerini kontrol etmeye gelen Selami Bülbül," Sulama suyu geldi, 2 senedir tarlaları suluyorlar. Drenaj kanalları olmadığı için mahalleyi su basıyor. Gördüğünüz ev bizim evimiz. Güya eve geldik. Duruma bir bakalım dedik. Burası normalde köyün ana yolu ama şu anda suyla kaplandı. Çaresiziz, yapacak bir şey yok. Böyle idare ediyoruz" dedi.

Ektiği mısır tarlası su altında kalan Kadir Bülbül," Mısırlar suyun altında kaldı, mahalle suyun altında kaldı. Bu su yukarıdan geliyor. Yetkililer gelip bir baksın, ne yapacağız, nasıl yapacağız. Zararımız çok. Bazı aileler eşyalarını yükleyip Suruç'a gitti" ifadelerini kullandı.

Kokudan uyuyamadıklarını söyleyen mahallenin eski muhtarı Abdulkadir Bülbül, "Burası mahallenin içerisine gren ana yoldur. Yolu su kapladı. Bu birkaç gündür böyle oldu. Kaymakamın haberi yok, haberi olsa çalışıyor. Mahallemizde 4 bin 500 dönüm arazi var. Kuzeyde 2 bin dönüm arazi var, orayı fazla su basmıyor ama güney tarafı 2 bin 500 dönüm suyun altında. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Mahallede birkaç kişide astım hastalığı var. Öyle bir koku geliyor ki biz gece kokudan yatamıyoruz. Bir de sivrisinekler var. Buraya kum falan dökülse iyi olur. Mahallenin hali budur" diye konuştu.

Mahalleye gelmeye çalışan araçlar çamura saplanırken çocukların suyun içerisinde oynamaya çalışmaları ise dikkatlerden kaçmadı.

Tarım için kullanılan su mahalleyi gölete çevirdi
Tarım için kullanılan su mahalleyi gölete çevirdi
Tarım için kullanılan su mahalleyi gölete çevirdi
Tarım için kullanılan su mahalleyi gölete çevirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Bilgin

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