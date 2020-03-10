Tarım, hayvancılık ve orman komisyonu İznik'te toplandı Toplantıya Komisyon Başkanı Selahattin Külcü, İznik Belediyesi Meclis Üyesi Tarım Komisyon Başkan Vekili Halil Arslan, İznik Ziraat Odası Başkanı Vahit Mutlu, İznik Marmarabirlik Kooperatifi Başkanı Ali Bulut, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Kooperatif başkan ve yöneticileri katıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Tarım, Hayvancılık ve Orman Komisyonu Başkanı Selahattin Külcü Başkanlığında Tarım, Hayvancılık ve Orman Üzerine değerlendirme toplantısı İznik Belediyesi Piyade Komando Çavuş Fehmi Barcın Kültür Merkezi Toplantı Salonunda yapıldı.

Toplantı da Çiftçilerin sorunları, Tarım alanındaki çözüm önerileri, Zirai ilaç kutuların çevresel etkileri ve çözümü, Kooperatiflerin sıkıntıları, Çiftçilerin girdileri olan gübreleme, sulama, ilaç, elektrik ve benzeri konular tek tek ele alınarak çözüm yolları ve ortak çözüm noktaları ele alındı. Yaş Sebze ve Meyve konusunda depolama ve satış hususları, boş zirai ilaç kutuların toplanıp bertaraf edilmesi konuları ele alındı.

Kaynak: Bültenler