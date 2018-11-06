Tarım Gıda ve Beslenme Politikaları Zirvesi Başladı

Bu yıl ikincisi düzenlenen 'Tarım Gıda ve Beslenme Politikaları Zirvesi' Ankara'da başladı. Gıda Tarım Politikaları Merkezi Başkanı Samet Serttaş, "İkinci konferansımızla beraber yeni politikaları Tarım Bakanlığının süreçlerine entegre etmeye çalışacağız" dedi.

Bu yıl ikincisi düzenlenen 'Tarım Gıda ve Beslenme Politikaları Zirvesi' Ankara'da başladı. İki gün sürecek olan zirvede birbirinden değerli panelistler konuşma gerçekleştirecek. Gıda Tarım Politikaları Merkezi Başkanı Samet Serttaş, zirvede bütün paydaşların bir araya getirilerek tarım, gıda ve beslenme politikalarının oluşum süreçlerine katkıda bulunabilmek, sivil toplum örgütlerini, kamuyu, düşünce kuruluşlarını ve bakanlıkları bir araya getirerek politika oluşturma süreçlerinde karar alan insanlara nasıl katkıda bulunabileceklerini amaçladıklarını kaydetti.

"İnsanlar için daha sağlıklı bir beslenmeyi nasıl sağlayabiliriz, obeziteyle mücadelede nasıl biz de yer alabiliriz konularını konuşuyor olacağız"

İlk gün tarım politikalarının konuşulduğunu belirten Serttaş şöyle devam etti:

"İkinci gün ise gıda ve beslenme politikalarını konuşuyoruz. Birinci gün konumuz iklim değişikliği, Türkiye su fakiri bir ülke. Su kaynakları kısıtlı olan bir ülke. Dolayısıyla tarımda da bunun etkisini her geçen gün hissediyoruz. Bu kaynaklarımızı nasıl daha verimli bir politikayla planlayabiliriz, çiftçi refahını nasıl daha çok artırarak iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerinden onları koruyabiliriz konularını tartışıyor olacağız. İkinci gün beslenme politikalarını konuşuyoruz. Obezite günümüz Türkiye'sinde çok önemli bir sorun. Artık insanlar şehirlerde yaşıyorlar. Sağlıklı gıdaya ulaşmakta zorlanıyorlar. İnsanlar için daha sağlıklı bir beslenmeyi nasıl sağlayabiliriz, obeziteyle mücadelede nasıl biz de yer alabiliriz, Sağık Bakanlığının, Tarım Bakanlığının bu alandaki projelerine nasıl destek olabiliriz konularını konuşuyor olacağız."

"İkinci konferansımızla beraber yeni politikaları Tarım Bakanlığının süreçlerine entegre etmeye çalışacağız"

Bu konseptin henüz yeni olduğunu vurgulayan Serttaş, "Türkiye'de birçok sivil toplum kuruluşları var. Bu ise bir düşünce kuruluşu. O yüzden henüz olgunlaşması safhasında olan bir fikir bu. Tarım politikalarının oluşturulmasında etki analizi yaparak, ekonomik modelleme yaparak, çeşitli simülasyon modelleri yaparak bu politika oluşturma süreçlerine katkı verecek bir yapı. İlk konferansımızda bu yapıyı tanıtmayı amaçlamıştık. Şimdi ikinci konferansımızla beraber yeni politikaları Tarım Bakanlığı'nın süreçlerine entegre etmeye çalışacağız. Tarımda milli birlik projesi hazırlıyor bakanlık. Çok büyük etkisi olacağını düşünüyoruz. Biz de bu projeye katkıda bulunabileceğimizi düşünüyoruz bu konferans ve çıktılarıyla" şeklinde konuştu.

Tüketicilerin yeni gıdalara karşı, yeni beslenme modellerine karşı ön yargılı olduğunu.fakat artan dünya nüfusunu beslemek için alternatif modellere gidilmesinin gerekli olduğunun altını çizen Serttaş, endüstri 0'ın her üretim modeli içerisinde düşünüldüğü gibi tarım için de düşünülmesi gerektiğini kaydetti. - ANKARA