Tarımsal girdi fiyat endeksi haziranda yıllık yüzde 27,65, aylık yüzde 2,76 arttı
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Tarımsal girdi fiyat endeksi haziranda yıllık yüzde 27,65, aylık yüzde 2,76 arttı

Tarımsal girdi fiyat endeksi haziranda yıllık yüzde 27,65, aylık yüzde 2,76 arttı
Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök - Haberler | Ekonomi

Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE), haziranda yıllık bazda yüzde 27,65, aylık bazda yüzde 2,76 artış gösterdi.

Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE), haziranda yıllık bazda yüzde 27,65, aylık bazda yüzde 2,76 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin Tarım-GFE verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 2,76 geçen yılın aralık ayına göre yüzde 12,21, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,65 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 17,16 yükseldi.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 1,78, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 2,92 artış gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayına göre göre, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 27,39, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 27,69 yükseliş görüldü.

Alt gruplar

Yıllık en fazla artış yüzde 52,86 ile gübre ve toprak geliştiriciler alt grubunda görüldü. Bunu yüzde 45,13 ile çiftlik binaları (ikamet amaçlı olmayanlar) ve yüzde 40,16 ile bina bakım masrafları izledi.

Buna karşılık, haziranda geçen yılın aynı ayına göre en az artış gösteren alt gruplar ise sırasıyla yüzde 9,6 ile tohum ve dikim materyali, yüzde 11,18 ile tarımsal ilaçlar ve yüzde ile 19,65 ile veteriner harcamaları oldu.

Aylık en fazla artış yüzde 4,67 ile enerji ve yağlar alt grubunda görüldü. Bunu yüzde 3,39 ile diğer mal ve hizmetler ve yüzde 3,14 ile çiftlik binaları (ikamet amaçlı olmayanlar) takip etti.

Buna karşılık, aylık en az artış gösteren alt gruplar ise yüzde 0,16 ile tohum ve dikim materyali, yüzde 0,26 ile veteriner harcamaları ve yüzde 0,59 ile tarımsal ilaçlar olarak kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök

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Tarımsal girdi fiyat endeksi haziranda yıllık yüzde 27,65, aylık yüzde 2,76 arttı - Haberler Ekonomi
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