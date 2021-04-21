Son dakika haber... Tarımsal girdi fiyatları Şubat'ta yıllık 19.60 yükseldi
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Son dakika haber... Tarımsal girdi fiyatları Şubat'ta yıllık 19.60 yükseldi

Son dakika haber... Tarımsal girdi fiyatları Şubat'ta yıllık 19.60 yükseldi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberi... Türkiye genelinde tarımsal girdi fiyatları Şubat'ta aylık bazda yüzde 1.40 ve yıllık bazda yüzde 19.60 yükseldi.

Türkiye genelinde tarımsal girdi fiyatları Şubat'ta aylık bazda yüzde 1.40 ve yıllık bazda yüzde 19.60 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, tarımsal girdi fiyatları yılın ilk iki ayında yüzde 3.39, ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 11.57 yükseldi.

Ana gruplar itibariyle aylık bazda, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet fiyatları yüzde 1.30, tarımda kullanılan mal ve hizmet fiyatları yüzde 1.41 yükseldi. Ana gruplar itibariyle yıllık bazda, tarımda kullanılan mal ve hizmet fiyatları yüzde 19.16, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet fiyatları yüzde 22.33 yükseldi.Aylık en çok fiyat artışı yüzde 5.96 ile gübre ve toprak geliştiriciler alt grubunda olurken, aylık bazda en fazla fiyatları yükselen diğer alt gruplar ise yüzde 3.33 ile veteriner harcamaları ve yüzde 1.97 ile malzemeler oldu. Buna karşılık, fiyatları aylık en az artan alt gruplar, sırasıyla yüzde 0.14 ile enerji ve yağlar ve yüzde 0.43 ile diğer mal ve hizmetler oldu.Aylık bazda fiyatları azalan alt gruplar ise yüzde 2.27 ile makine bakım masrafları ve yüzde 0.24 ile çiftlik binaları (ikamet amaçlı olmayanlar) oldu.Yıllık bazda çok fiyat artışı yüzde 36.21 ile gübre ve toprak geliştiriciler alt grubunda oldu. Fiyatları yıllık en çok artan diğer alt gruplar da, yüzde 29.42 ile çiftlik binaları (ikamet amaçlı olmayanlar) ve yüzde 29,00 ile makine bakım masrafları oldu. Buna karşılık, fiyatları yıllık bazda en az artan alt gruplar da sırasıyla yüzde 2.59 ile tohum ve dikim materyali, yüzde 7.43 ile enerji ve yağlar ve yüzde 9.02 ile veteriner harcamaları oldu. (Grafik - Tablo)

 


Son dakika haber... Tarımsal girdi fiyatları Şubat'ta yıllık 19.60 yükseldi
Son dakika haber... Tarımsal girdi fiyatları Şubat'ta yıllık 19.60 yükseldi
Son dakika haber... Tarımsal girdi fiyatları Şubat'ta yıllık 19.60 yükseldi
Son dakika haber... Tarımsal girdi fiyatları Şubat'ta yıllık 19.60 yükseldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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