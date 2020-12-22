Tarımsal girdi fiyatları Ekim'de aylık yüzde 2.74 arttı
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Tarımsal girdi fiyatları Ekim'de aylık yüzde 2.74 arttı

22.12.2020 10:07 | Son Güncelleme: 22.12.2020 10:25
Tarımsal girdi fiyatları Ekim'de aylık yüzde 2.74 arttı

Tarımsal girdi fiyatları (Tarım-GFE) Ekim'de aylık bazda yüzde 2.74, yıllık bazda da yüzde 12.64 yükseldi.

Tarımsal girdi fiyatları (Tarım-GFE) Ekim'de aylık bazda yüzde 2.74, yıllık bazda da yüzde 12.64 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, tarımsal girdi fiyatları Ocak-Ekim döneminde yüzde 10.82 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 8.62 yükseldi.

Aylık bazda, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet fiyatları yüzde 2.41, tarımda kullanılan mal ve hizmet fiyatları yüzde 2.79 arttı.Yıllık bazda da, tarımda kullanılan mal ve hizmet fiyatları yüzde 12.18, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet fiyatları yüzde 15.46 yükseldi.Buna göre, yıllık en fazla azalış yüzde 3.61 ile veteriner harcamaları alt grubunda oldu. Yıllık bazda fiyatları azalan alt gruplar ise, yüzde 1.16 ile enerji ve yağlar ve yüzde 0.12 ile tohum ve dikim materyali oldu. Buna karşılık, yıllık bazda en fazla artış sırasıyla yüzde 30.58 ile makine bakım masrafları, yüzde 20.18 ile hayvan yemi alt gruplarında gerçekleşti.Tarımsal girdi fiyatlarında aylık en az artış yüzde 0.78 ile tarımsal ilaçlar alt grubunda oldu. Aylık bazda en az artış gösteren diğer alt gruplar ise yüzde 1.46 ile diğer mal ve hizmetler ve yüzde 1.62 ile veteriner harcamaları oldu. Ekim'de aylık bazda artışın yüksek olduğu alt gruplar sırasıyla yüzde 4.04 ile makine bakım masrafları, yüzde 3.71 ile tohum ve dikim materyali ve yüzde 3.68 ile gübre ve toprak geliştiriciler oldu. (Grafik - Tablo)

 


Tarımsal girdi fiyatları Ekim'de aylık yüzde 2.74 arttı
Tarımsal girdi fiyatları Ekim'de aylık yüzde 2.74 arttı
Tarımsal girdi fiyatları Ekim'de aylık yüzde 2.74 arttı
Tarımsal girdi fiyatları Ekim'de aylık yüzde 2.74 arttı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Zeynep Canlı

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