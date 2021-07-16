Tarım-GFE aylık yüzde 2,49 arttı
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Tarım-GFE aylık yüzde 2,49 arttı

Tarım-GFE aylık yüzde 2,49 arttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Tarımsal girdi fiyat endeksi, 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 2,49 arttı.

Tarımsal girdi fiyat endeksi, 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 2,49 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Mayıs ayı Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE) verisini açıkladı. Buna göre, Tarım-GFE, mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 2,49, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 9,20, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,43 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15,42 artış gösterdi.

Ana gruplar itibariyle bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi yüzde 2,43, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi yüzde 2,81 artış gösterdi. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi yüzde 24,27, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi yüzde 25,39 artış gösterdi.

YILLIK EN FAZLA ARTIŞ YÜZDE 45,90 İLE GÜBRE VE TOPRAK GELİŞTİRİCİLER ALT GRUBUNDA OLDU

Yıllık en fazla artış gösteren diğer alt gruplar ise yüzde 41,43 ile çiftlik binaları (ikamet amaçlı olmayanlar) ve yüzde 37,49 ile bina bakım masrafları oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren alt gruplar ise sırasıyla yüzde 9,15 ile tohum ve dikim materyali, yüzde 11,49 ile tarımsal ilaçlar ve yüzde 18,96 ile diğer mal ve hizmetler oldu.

AYLIK EN FAZLA ARTIŞ YÜZDE 4,75 İLE ÇİFTLİK BİNALARI (İKAMET AMAÇLI OLMAYANLAR) ALT GRUBUNDA OLDU

Alt gruplar itibariyle, bir önceki aya göre en fazla artış gösteren diğer alt gruplar ise yüzde 3,92 ile bina bakım masrafları ve yüzde 3,40 ile diğer mal ve hizmetler oldu. Buna karşılık, aylık en az artış gösteren alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 0,21 ile veteriner harcamaları, yüzde 0,42 ile tohum ve dikim materyali ve yüzde 0,65 ile tarımsal ilaçlar oldu.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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