Tarım-GFE aylık yüzde 0,79 arttı
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Tarım-GFE aylık yüzde 0,79 arttı

Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) Nisan ayında yıllık yüzde 7,61, aylık yüzde 0,79 arttı.

Tarım-GFE aylık yüzde 0,79 arttı
19.06.2020 11:17 | Son Güncelleme: 19.06.2020 11:21

Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) Nisan ayında yıllık yüzde 7,61, aylık yüzde 0,79 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Nisan ayı Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi verisini açıkladı. Buna göre, tarım-GFE (2015=100), 2020 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0,79, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 2,51, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,61 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,36 artış gösterdi.

Ana gruplar itibariyle bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi yüzde 0,66, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi yüzde 1,57 artış gösterdi. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi yüzde 7,24, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi yüzde 9,93 artış gösterdi.

YILLIK EN FAZLA AZALIŞ YÜZDE 5,58 İLE ENERJİ VE YAĞLAR ALT GRUBUNDA OLDU

Bir önceki yılın aynı ayına göre azalış gösteren diğer alt grup ise yüzde 0,44 ile tarımsal ilaçlar oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre en fazla artış yüzde 12,42 ile hayvan yemi, yüzde 12,32 tohum ve dikim metaryali, ve yüzde 11,62 ile makine bakım masrafları alt gruplarında gerçekleşti.

AYLIK EN FAZLA AZALIŞ YÜZDE 5,46 İLE ENERJİ VE YAĞLAR ALT GRUBUNDA OLDU

Alt gruplar itibariyle, bir önceki aya göre azalış gösteren diğer alt gruplar ise yüzde 4,34 ile veteriner harcamaları ve yüzde 0,35 ile diğer mal ve hizmetler oldu. 2020 Nisan ayında artışın yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 4,29 ile makine bakım masrafları, yüzde 3,75 ile gübre ve toprak geliştiriciler ve yüzde 2,69 ile hayvan yemi oldu.

(İHA)

Kaynak: İHA

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