Tarım fuarının ilgi odağı elektrikli traktörler oldu
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Tarım fuarının ilgi odağı elektrikli traktörler oldu

Tarım fuarının ilgi odağı elektrikli traktörler oldu
Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit Avcı - Haberler | Ekonomi

SİVAS'ta 7'nci Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı, törenle açıldı.

SİVAS'ta 7'nci Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı, törenle açıldı. Fuarda, Tarım ve Orman Bakanlığı'na ait yerli ve milli elektrikli traktörler yoğun ilgi gördü. 

4 Eylül Stadyumu yanına kurulan fuarın açılışına Sivas Vali Vekili Yeliz Yıldızhan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Seyit Yıldız, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken, Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, kurum müdürleri ve çok sayıda kişi katıldı. Fuarda ilin yöresel lezzetleri, tarım alanındaki faaliyetlerini anlatan stantlar açıldı. Fuarda ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı'na ait ilk yerli ve milli elektrikli traktörlerin iki modeli de yer aldı. İlk olarak Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne (TİGEM) ait tarım arazilerinde kullanılan traktörler fuara gelen çiftçiler tarafından yoğun ilgi gördü. 

Açılışta konuşan Vali Vekili Yeliz Yıldızhan, "Küresel ölçekte tarım, hayvancılık ve gıda sektörünün giderek öneminin arttığı bir yüzyılda yaşadığımız bu salgın tarım ve tarıma dayalı sektörlerin gelecekteki en önemli değerimiz olacağını göstermiştir. Sivas potansiyelin farkında tüm kurumları ve sivil toplum örgütleriyle hedef birlikteliğini saplamış ve ortak akılla yönetilen bir şehirdir. 1 milyon hektarın üzerindeki tarım arazisiyle biliyoruz ki Sivas tarım alanında çok büyük ve önemli potansiyele sahip bir ildir. Bizler bu potansiyelin en üst düzeyde kullanılması için valiliğimiz ve kurumlarımız öncülüğünde birçok projeyi hayata geçirdik. Valiliğimiz, özel idaremiz ve belediyemizle ortak yürüttüğümüz projelerle devamlı bir suretle çiftçilerimizin, tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. 

Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Seyit Yıldız ise, "İlimizin geçim kaynaklarından birini oluşturan tarım ve hayvancılık konusunda fuar organizasyonunun yapılması son derece anlamlı ve önemlidir. Bu fuarımızda da çiftçilerimiz ve tarımsal alanda faaliyet gösteren sanayicilerimiz yenilikleri ve teknolojik gelişmeleri yakından görme imkanı bulacaklardır. İlimizin kalkınması, tarım ve sanayinin ortaklaşa geliştirilmesi ile olacaktır. İl müdürlüğü olarak bu konuda bizlere düşen her göreve hazırız" diye konuştu. 


Tarım fuarının ilgi odağı elektrikli traktörler oldu
Tarım fuarının ilgi odağı elektrikli traktörler oldu
Tarım fuarının ilgi odağı elektrikli traktörler oldu
Tarım fuarının ilgi odağı elektrikli traktörler oldu
Tarım fuarının ilgi odağı elektrikli traktörler oldu
Tarım fuarının ilgi odağı elektrikli traktörler oldu
Tarım fuarının ilgi odağı elektrikli traktörler oldu
Tarım fuarının ilgi odağı elektrikli traktörler oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit Avcı

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