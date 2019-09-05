Tarım Fuarında Odunpazarı Belediyesi standına yoğun ilgi

05.09.2019 15:19

Odunpazarı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, Eskişehir Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuar'ında stant açarak gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında vatandaşlara bilgi veriyor.



Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği stantta, Solucanköy, Güvercinköy, Arıköy, Barınak, İlaçlama, Kırsal Akademi ve Tarımsal çalışmalar ve faaliyetler hakkında vatandaşla bilgi veriliyor. Odunpazarı Belediyesi, vatandaşları kırsal kalkınma projeleri hakkında da bilgilendiriyor.



Kazım Kurt vatandaşın sorularını cevapladı



Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt da Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından açılan standı ziyaret etti. Çalışmaları yakından inceleyen Başkan Kurt, vatandaşlarla bir araya gelerek, onların sorularını cevapladı. Başkan Kurt stant görevlileri ile hatıra fotoğrafı da çektirdi.



Odunpazarı Belediyesi olarak kırsal kalkınmayı destekleyen projeler ürettiklerini belirten yetkililer, "Kırsal Hizmetler Müdürlüğünün çalışmalarını görmek isteyen vatandaşlarımızın bilgi sahibi olmasını sağlamak ve hizmetlerimizin onlara nasıl ulaşacağı konusunda yardımcı olmak adına standımızı açtık. Eskişehirli vatandaşlarımızı fuarı gezmeye davet ediyoruz" dedi.



Eskişehir Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı, 8 Eylül Pazar günü sona erecek. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA