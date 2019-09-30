Tarım fuarına 53 bin ziyaretçi

30.09.2019 12:24

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından düzenlenen ve yöresel lezzetlerin de sergilendiği "Samsun 5. Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı"nı 5 günde yaklaşık 54 bin kişi ziyaret etti.

TÜYAP'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı, Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), Ziraat Mühendisleri Odası, Türk Tarım Alet ve Makineleri İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR), Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ve KOSGEB'in destekleriyle düzenlenen fuarı 5 günde 53 bin 733 kişi ziyaret etti.

TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde 25 - 29 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen 50 bin metrekarelik alanda yurt içinden ve yurt dışından ziyaretçileri ağırlayan Samsun 5. Tarım Fuarın'da 83 katılımcı firma yer aldı.

Karadeniz ve İç Anadolu olmak üzere 30'dan fazla şehirden fuar için gelen çiftçiler ve sektör temsilcileri katılımcı firmalar ile ürün ve hizmetleri hakkında verimli görüşmeler gerçekleştirerek bayilik ve mal alımı konusunda önemli iş bağlantıları kurdu.

Fuar 10 ülkeden yaklaşık 70'i aşkın alım heyetini de ağırladı.

Samsun 5. Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı'nda, kenevir bitkisi ve yetiştiriciliğinin ön plana çıkarıldığı fuarda, bu konuda konferanslar verildi.

Kaynak: AA