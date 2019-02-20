Tarım Eylem Planında Hedefler Aşıldı

Kırıkkale Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz, kent genelinde buğday üretiminin 234 bin tondan 275 bin tona, yem bitkisi üretiminin de 29 bin tondan 97 bin tona yükseldiğini söyledi.

Yılmaz, Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda yaptığı açıklamada, kent için hazırladıkları eylem planı hedeflerini aştıklarını belirtti.

Eylem planında nadas alanlarını yüzde 40 seviyesine düşürmeyi hedeflediklerini, 2018 yılında nadas alanlarını yüzde 33'e düşürerek hedefin çok altına indiklerini ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Nohut üretimimiz 9 bin tondan 46 bin tona yükselmiştir. Arpa üretimimiz 111 bin tondan 86 bin tona düşmüştür ancak arpa üretimindeki düşüş nedeni çiftçimizin nohut üretimine yönelmesidir. Büyükbaş hayvan sayısını son iki yılda 16 bin artırarak 73 bine, küçükbaş hayvan sayısını da 11 bin artırarak 124 bine çıkardık.

Hazırladığımız eylem planındaki hedeflerimizi aştık. Yem bitkisi ekiliş alanlarımızı yüzde 160 artırarak, 16 bin dekardan 2018 yılı hedefi olan 20 bin dekarın da üzerine çıkararak 43 bin dekara ulaştı. Çayır ve mera alanlarımızı ıslah projeleri hazırladık. Islah yapılan alanları yüzde 237 oranında artırarak 14 bin dekara çıkardık. İlimizde sözleşmeli üretim yapan çiftçi sayısı 2016 yılına göre yüzde 55 arttırılarak 465'e yükseldi. Bağcılığını modern bağcılığın geliştirilmesi amacıyla yapılan çalışmalar ve desteklemeler doğrultusunda 2016 yılında 150 dekar olan modern bağ alanı yüzde 100 artırılarak 300 dekara çıkarıldı."

Kaynak: AA