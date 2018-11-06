Tarım Danışmanlarına Eğitim

Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Kırklareli İl Temsilciliği tarafından il genelinde yer alan tarım danışmanlarına yönelik olarak meslek içi eğitim düzenlendi.

ZMO Kırklareli İl Temsilciliği tarafından Bitki Besleme ve Gübreleme Teknikleri ile Yem Bitkileri ve Hayvan Besleme eğitim düzenlendi. Eğitim sonunda ise katılımcılara sertifika verildi. Kırklareli Tabip Odası seminer salonunda düzenlenen eğitimlere 18 ziraat mühendisi tarım danışmanı ve 2 veteriner hekim tarım danışmanı olmak üzere toplam olarak 20 kişi katıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğünce yayınlanan Serbest Tarım Danışmanlığı Yönetmeliği gereği zorunlu olan tarım danışmanlığı belgelerinin vize edilmesi için ve bilgi ve deneyim geliştirilmesi amaçlarına yönelik olarak, Kırklareli'de Bitki Besleme ve Gübreleme Teknikleri ile Yem Bitkileri ve Hayvan Besleme konularında 2 ayrı eğitim düzenlendi.

Eğitimin açılışında konuşan Ziraat Mühendisleri Odası Kırklareli İl Temsilcisi Dr. Erol Özkan, göreve geldiklerinden bu yana süreleri 1 gün ile 15 gün arasında değişen 34 farklı eğitim düzenlediklerini, bu eğitimlerle birlikte 36 tane meslek içi eğitimi tamamlamış olacaklarını ifade etti. Talep ve istek olduğu sürece bu türden eğitimleri düzenlemeye ve bu sayede gerek üyelerinin gerekse diğer katılımcıların taleplerini karşılamaya devam edeceklerini ifade etti.

Eğitimlerde, Ziraat Yüksek Mühendisi İlker Kurşun Bitki Besleme ve Gübreleme Teknikleri konusunda, Zooteknist Ersin Gökten hayvan besleme konusunda, Ziraat Yüksek Mühendisi Ozan Öztürk de yem bitkileri konusunda bilgiler verdi ve eğitimlere katılanlarının bu konulardaki bilgilerini güncellemelerine olanak sağladılar.

Eğitimlere katılanlara Ziraat Mühendisleri Odası Genel Merkezi tarafından düzenlenecek olan eğitime katılım belgeleri verileceği de kaydedildi. - KIRKLARELİ