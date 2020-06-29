Tarım Bakanlığını protesto eden besici, köyün ortasında süt banyosu yaptı
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Tarım Bakanlığını protesto eden besici, köyün ortasında süt banyosu yaptı

KKTC'de besicilik yapan vatandaş, ürettiği sütlerin satın alınmaması nedeniyle köyün ortasında süt banyosu yaparak Tarım Bakanlığını protesto etti.

Tarım Bakanlığını protesto eden besici, köyün ortasında süt banyosu yaptı
29.06.2020 13:58 | Son Güncelleme: 29.06.2020 14:40

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) besicilik yapan bir vatandaş "süt banyosu" yaparak, Tarım Bakanlığını protesto etti.

Gazimağusa şehrine bağlı Tuzla köyünde besicilikle uğraşan bir vatandaş, ürettiği sütlerin alınmaması nedeniyle köyün ortasında süt banyosu yaparak, Tarım Bakanlığına tepki gösterdi.

TONLARCA SÜTÜ TARIM BAKANLIĞININ ÖNÜNE DÖKECEKLER

Tarım Bakanlığı ile süt üreticileri arasında yaşanan sorunlar nedeniyle KKTC'li besiciler, ürettikleri sütleri satamadıkları için mağdur oldu. Besiciler, Süt Endüstrisi Kurumunun (SÜTEK) gerekli süt alımını yapmaması halinde tonlarca sütü Tarım Bakanlığının önüne dökmeye hazırlanıyor.

Kaynak: İHA

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