Tarım Bakanlığı'nın ifşa ettiği hileli gıda üreten firmalar hangileri ? Tarım ve Orman Bakanlığı, laboratuvar incelemesi sonucunda belirlenen hileli gıda üreten firmaların isimlerini ifşa etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı, laboratuvar incelemesi sonucunda belirlenen hileli gıda üreten firmaların isimlerini ifşa etti. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, Bakanlığın yapılan kontroller sonucunda edinilen bilgilerin yasalar kapsamında kamuoyu ile paylaşılabileceği belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com