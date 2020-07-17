Tarım Bakanı Pakdemirli: "Fındık fiyatını Cumhurbaşkanımız açıklayacak" Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, fındık fiyatını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, fındık fiyatını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağını söyledi.

Bolaman Havzası Islah Projesi'nin tanıtımı için Ordu'da bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Fatsa ilçesinde organik tarım yapılan seralarda incelemelerde bulundu. Bakan Pakdemirli, bu sırada gazetecilere dönerek, "Boşuna beklemeyin. Fındık fiyatını Sayın Cumhurbaşkanımız açıklayacak" dedi.

Pakdemirli bu kısa açıklamanın ardından sera incelemesini sürdürdü. - ORDU

Kaynak: İHA