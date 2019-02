Tarım Bakanı Pakdemirli'den Tarım ve Hayvancılık Sektörü İçin Önemli Bilgiler

Tarım Bakanı Pakdemirli'den tarım ve hayvancılık sektörü için önemli bilgiler

İZMİR - 7-10 Şubat tarihleri arasında Türk tarımını dünya tarımı ile Fuar İzmir'de buluşturacak olan 14. Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı açılışında konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'deki tarım ve hayvancılık sektörleri hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın dört büyük tarım fuarı arasındaki 14. Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı, 7-10 Şubat tarihleri arasında Türk tarımını dünya tarımı ile Fuar İzmir'de buluşturuyor. Tarım zirvesinin açılışına Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de katılarak Türkiye'deki tarım ve hayvancılık sektörleri hakkında önemli bilgiler verdi.

"Biz vatanımıza 'cennet' deriz, başkaları 'Türkiye' der"

Konuşmasına, yabancı katılımcılara seslenerek başlayan Bakan Pakdemirli, "Burası Türkiye; toprağın ana, dağların ata bilindiği diyar. Medeniyetlerin doğduğu ve doyduğu bereketli topraklar. Yağmurun rahmet, suyun aziz bilindiği coğrafya. Şu anda yaklaşık 12 bin yıllık bir coğrafyanın üzerindesiniz. bu coğrafya, dünyamızın tahıl ambarı olup, geleceğin mutfağı olacaktır. Bu toprağa çekirdek düşse boy verir, kazma vursak su fışkırır. Biz vatanımıza 'cennet' deriz, başkaları 'Türkiye' der" ifadelerini kullandı.

"Tarımı olmayan ülke mutfağı olmayan eve benzer"

Dünyanı çok hızlı değiştiğini, dolayısıyla Türkiye'nin de değiştiğini kaydeden Pakdemirli, insanların her şeyin en iyisine sahip olma merakının ise değişmediğini ifade etti. Pakdemirli, sözlerini şöyle sürdürdü: "Dünya ekonomisini belirleyen en önemli faktör tüketenlerin ihtiyaç ve beklentileri. Ülkelerin değişen dünyada rol kapabilmeleri, kaçınılmaz. Bütün ülkelerde beslenme, gıda ve sağlık ilk önem sırada. Tarım, hayvancılık ve gıda sektörünün öneminin arttığı yüzyıldayız. Bir devlet için savunma ve yerli silah sanayi ne kadar önemliyse tarım da o kadar önemlidir. Yakın gelecekte dünyayı doyuran ülke dünyanın lideri olacaktır. Tarımı olmayan ülke mutfağı olmayan eve benzer. Düzenlenen fuarımızla inşallah ticari ilişkileri güçlendirmiş, yeni bir kapı aralamış olacağız. Firmalar, rakiplerini tanıma ve takip fırsatı kazanacak, marka birliklerini artırmış olacak. Fuarın, yerli ziyaretçilerin yanı sıra yabancı ziyaretçilere ulaşma fırsatı vermesi memnuniyet verici. Bu fuar, uluslararası platformda tanıtım ve ihracat bağlantı kurma noktasında fırsat sağlayacak."

"Tarımsal hasılada Avrupa'da 1.'yiz"

Türkiye olarak tarımsal hasılada Avrupa'da 1., dünyada 7. Sırada olduğumuzu belirten Bakan Pakdemirli, "Tarımsal toprak varlığı olarak dünyada 17. sıradayız. Küçükbaş hayvan ve süt sığırı varlığı Avrupa Birliğinde 1., büyükbaşta Fransa'dan sonra 2. sıradayız. Her zaman daha ileriyi hedeflemiş bir millet olarak bugün bulunduğumuz yeri beğenmeyeceğiz, daha da ileriye gideceğiz" bilgisini verdi.

"Tarımsal destek 14,5 milyar liraya çıktı"

Tarımsal desteğin yüzde 700 artışla 1,8 milyardan 14,5 milyar liraya çıktığını kaydeden Bakan Pakdemirli, şöyle devam etti: "Buna bağlı olarak bitkisel üretim yüzde 22 artışla 120 milyon, süt üretimi yüzde 146 artışla 20.7 milyon ton, kırmızı et üretimi yüzde 67 artışla 1 milyon tondan 126 bin tona, tavuk üretimi 2,1 milyon tona, yumurta üretimi yüzde 66 artışla 19.3 milyar adede ulaştı. Bitkisel hayvansal üretim miktarını artırmak için 2019'da destek miktarını yüzde 11 artırarak 16.1 milyar liraya çıkardık. Su ürünleri yetiştiriciliği üretiminde en hızlı büyüyen 3. ülkeyiz. 2023'te su ürünleri yetiştiriciliği üretiminde 600 bin tona ulaşmayı hedefliyoruz."

"Tarımsal ihracat 17 milyar dolara ulaştı"

Türkiye'de tarımsal ihracatın 17 milyar dolara ulaştığının bilgisini de veren Bakan Pakdemirli, "Tarımsal gayri safi yurt içi hasıla 190 milyar liraya artış gösterdi. Fındıkta yüzde 56, kirazda yüzde 26, incirde yüzde 27, kayısıda yüzde 19 gibi bu ürünlerde dünya lideriyiz. 21 trilyon dolarlık ihracat hacmine sahip bir bölgede bulunuyoruz. Yerli tohum; endemik zenginliğin korunması ve katma değerin ülkede kalması adına önemli. Çalışmalarımızla yerli tohumla üretimi 150 bin tondan 1 milyon 50 bin tona çıkardık. 2002-2017 arasında sertifikalı tohumda ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 74'e çıktı" diye konuştu.

"Orman varlığımız 1,5 milyon hektar artış gösterdi"

Pakdemirli, sözlerini şöyle sürdürdü: "Orman varlığımız 1,5 milyon hektar artış gösterdi. 2023'e kadar 7 milyar fidanı toprakla buluşturmuş olacağız. Erozyonla mücadelede en başarılı ülkeyiz. 2023'te erozyon nedeniyle kayıpları 130 milyon tona indirmeyi hedefliyoruz. Sulama başarının anahtarıdır. 16 yılda baraj sayısı 276'dan 563'e, hidroelektrik santrali 105'ten 547'ye, içme suyu tesisi 31'den 236'ya çıktı. 6,5 milyon hektar sulanan alan mevcut. 2 milyon hektarı da sulamaya açmayı hedefliyoruz. Böylelikle tarıma ekstra 15 milyar lira gelir artışı sağlamış olacağız."

"Yatırımcılara kolaylık"

Pakdemirli, "Türkiye yabancı yatırımcılar için büyük fırsatlara sahiptir. Tarım, gıda, hayvancılık üretimi için her türlü imkana sahip olduğu gibi 50'den fazla ülkeye ulaşan tek ülke konumundadır. Yatırımcılara gereken tüm kolaylıkları göstereceğimizden şüpheniz olmasın" sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.

"Köprü kurmasını diliyoruz"

Bakan Pakdemirli'nin ardından konuşan İzmir Valisi Erol Ayyıldız da, "Fuarın profesyonel ziyaretçi profiliyle iş bağlantıları oluşmasında köprü kurmasını diliyoruz. Sektörel fuarcılığın önemli örneğinin ilimizde gerçekleşmiş olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Sektör paydaşlarının ortak zeminde bir araya gelmesini sağlayan bu organizasyonu gerçekleşmesinde Bakanımıza, Tarım ve Orman Bakanlığımıza, emeği geçen diğer tüm kişi ve kuruluşlara teşekkür ediyorum" dedi.

"Bizim yerel yönetim olarak gönlümüz rahat"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sırrı Aydoğan, "İzmir'de yapılan çalışmayı önemsiyoruz. Tarım, çevre, hayvancılıkla ilgili yapılan tüm çalıştaylar dünyanın bir numaralı konusu. Dünyadaki en önemli sorunları çevre ve gıdadır. Bizim yerel yönetim olarak gönlümüz rahat. Elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Dünyada ve ülkemizde iki yere yapılan yatırım hiçbir zaman boşa çıkmaz; bunlardan biri eğitimdir, diğeri de tarım ve hayvancılıktır. Buna değer vermedikçe kalkınmamızın imkanı yoktur. Tarım ve hayvancılığın olmadığı hiçbir ülke kalkınamaz. Bütün büyük felaketleri Türkiye az hasarla atlattıysa kadınlar sayesindedir. Köylünün de çiftçinin de can damarı kadındır. Onlara büyük şükran duyuyoruz. Tüm Türk köylü kadınlarına en büyük şükranlarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi.

"2019'da hedeflerimizi yükselttik"

Açılışta konuşan Orion Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Tan ise, şunları söyledi: "Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarını 14. kez düzenlemenin gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Yurt içi ve yurt dışından katılımcı ve ziyaretçilerimizle 2019'da hedeflerimizi yükselttik. 'Bir fuardan daha fazlası vizyonu' ile hareket ederek en yeni gelişmeleri sektör temsilcilerine sunmaya çalışıyoruz. Çalışmaların sonucunda fuarımız alanında en verimli platform haline geldi. Orion Fuarcılık olarak tarım sektörünün en önemli buluşma noktası doğrultusunda tüm çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

600 milyon dolar iş hacmi

Geçen yıl 60 ülkeden 875 katılımcı firmayı 332 bin ziyaretçiyle buluşturan, 2005 yılından bu yana tarımın başkenti İzmir'de düzenlenen ve dünya çapında başarılara imza atan Agroexpo, 2018 yılında 500 milyon doların üzerinde iş hacmi sağlayarak sektörün lider fuarı olmaya devam etti. Bu yıl iş hacminin 600 milyon doları geçeceği tahmin ediliyor. 15 holde, 130 bin metrekare alanda düzenlenen Agroexpo'ya, 950 firma katılıyor. Yerli ve yabancı firmaların 70 ülkeden 350 bini aşkın ziyaretçi ile buluşması öngörülürken, düzenlenen ziyaretçi organizasyonları ile birlikte Türkiye'nin bütün bölgelerinden ve yurt dışından üreticilerle sektör temsilcilerinin fuarı ziyaret etmesi bekleniyor. Orion Fuarcılık ev sahipliğinde düzenlenen tarımın en iddialı zirvesinde, 110 bin metrekarelik kapalı sergi alanında ulusal ve uluslararası seçkin firmalarla tarım sektörü profesyonelleri bir araya gelecek.

2019 model traktörler Agroexpo'da

Fuarda, 2019 model yeni üretim traktör modelleri canlı olarak uzmanları tarafından ziyaretçilere tanıtılacak. Bahçe ve tarla tipi, her beygir gücü aralığında yeni modellerin sunulacağı etkinlik, özel olarak tasarlanan bin kişilik tribün alanından izlenebilecek. Fuarın ilk günü ve ikinci günü gerçekleştirilecek olan bu etkinlik, tarım kanallarından canlı olarak ekranlara gelecek.

Traktör Arena Yarışması

14. Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı, birbirinden eğlenceli yarışmalara da sahne olacak. Bu yıl tüm ziyaretçiler, traktörlerin nefes kesen kıyasıya mücadelesini canlı olarak izleme fırsatı bulacak.

Süt ve et teknolojileri Agroexpo'da

Agroexpo, tüm dünyada hızla gelişen süt ve et sektörlerine yönelik; kesme, işleme, dolum, soğutma, depolama, lojistik ve ambalaj konularına yenilikçi çözümler üreten dev firmaları ve nitelikli ziyaretçileri 2018 yılında ilk kez bir araya getirdi. Büyük ilgi gören ve fuarın D holünde ziyaretçileriyle buluşan firmalar, bu yıl da yerlerini aldı. Ulusal ve uluslararası düzeyde birçok firmanın süt, et teknolojileri, ambalaj ekipmanları ve peynir ürünlerini sergileyeceği D holü, sektöre yönelik son gelişmelerin, kaliteli çözüm önerilerinin sergilendiği bir platform niteliği taşıyacak.

Genç Çiftçiler Yarışıyor Bilgi Yarışması

İki yıl üst üste düzenlenen ve fuarın en gözde etkinliklerinden biri haline gelen Genç Çiftçiler Yarışıyor Bilgi Yarışması, bu yıl da fuara damga vuracak. İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Orion Fuarcılık işbirliği ile düzenlenen ve tarım kanallarında canlı olarak izlenecek olan etkinlik, Ege Bölgesi bazında geniş katılımla gerçekleştirilecek.

Eğlenceli yarışmalar, eğitici paneller

Fuarda dört gün boyunca katılımcıları ve ziyaretçileri birbirinden eğlenceli yarışmalar bekliyor. Ağır Abiler Yarışıyor ve Koyun Keçi Güzellik Yarışmalarının yanı sıra Yoğurt Yeme Yarışması, kadın çiftçilere yönelik süt sağım yarışmaları, boğa ırk tanıtımları ve daha birçok etkinlik ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Tarım ve hayvancılık sektörüne yenilikler getirecek ve tarımsal üretimin katma değer kazanmasına fayda sağlayacak çalışmalar, modern tarımın güncel uygulamalarını tanıtmak için düzenlenen eğitici panel ve seminer programları, Agroexpo süresince ziyaretçilerin katılımını bekliyor olacak.

Ücretsiz ulaşım

Orion Fuarcılık ve ziraat odaları, üretici birlikleri, sanayi ve ticaret odaları ile sektörün tüm dernek ve odaları işbirliği ile ziyaretçilere en yakın il ve ilçe merkezlerinden ücretsiz ulaşım organizasyonları yapılıyor.

Fuarın açılışına Bakan Pakdemirli'nin yanı sıra İzmir Valisi Erol Ayyıldız, fuara katılan ülkelerin bakanları, bakan yardımcıları, büyükelçiler ve ziyaretçileri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sırrı Aydoğan, üreticiler, çiftçiler, diğer sektör temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Öte yandan fuara katılan CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer de Bakan Pakdemirli'yle kısa süreli sohbet etti.

