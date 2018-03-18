Tarım Bakanı, Çiftlik Bank İddialarını Yalanladı

Tarım Bakanı Fakıbaba, "Çiftlik Bank'ın Tarım Bakanlığı ile ne bir ilgisi var, ne bir izni var, ne verdiği bir hibe var. Bu söylentiler tamamen yanlış ve ocak ayında biz 'Çiftlik Bank'ta vatandaşlar kandırılıyor' diye Bakanlık olarak savcılığa dilekçe vermişiz." dedi.