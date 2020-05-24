Tarım arazisinde yangın
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Tarım arazisinde yangın

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Tarım arazisinde yangın
24.05.2020 18:28 | Son Güncelleme: 24.05.2020 18:31

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Manisa'nın Turgutlu ilçesi Turgutlar Mahallesinde fi ekili arazide henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Yaklaşık 20 dönümlük arazide çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangına kısa sürede müdahale eden ekipler yangının büyümesine engel oldu. - MANİSA

Kaynak: İHA

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