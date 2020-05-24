Tarım arazisinde yangın Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Manisa'nın Turgutlu ilçesi Turgutlar Mahallesinde fi ekili arazide henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Yaklaşık 20 dönümlük arazide çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangına kısa sürede müdahale eden ekipler yangının büyümesine engel oldu. - MANİSA

Kaynak: İHA