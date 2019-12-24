Tarım arazisinde kaçak yapılaşmaya müdahale

24.12.2019 16:42 | Son Güncelleme: 24.12.2019 16:46

Osmangazi Belediyesi, Selçukgazi Mahallesi'nde tarım arazisi üzerine kaçak olarak inşa edilen 2 katlı binayı yıktı.



İlçede kaçak yapılaşmayla mücadelesini kararlı bir şekilde sürdüren Osmangazi Belediyesi, Türkiye'nin en verimli toprakları arasında yer alan Bursa ovasında kaçak yapılaşmaya asla izin vermiyor. Osmangazi Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Selçukgazi Mahallesi'nde birinci derece tarım arazisi üzerine kaçak olarak inşa edilen iki katlı binayı yıktı. Dünyaca ünlü siyah incir başta olmak üzere, birçok ürünün yetiştiği tarım alanında yapılaşmaya izin vermeyen ekipler, iki kat olarak inşa edilen binayı iş makinesi ile yıkarak yerle bir etti. Güvenlik tedbirleri altında gerçekleştirilen yıkımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.



Belediye yetkilileri, modern Osmangazi'yi inşa etmek adına kaçak yapılaşmaya asla taviz vermeyeceklerine dikkat çekti. - BURSA

Kaynak: İHA