Tarım arazisinde hortum görüntülendi - KAHRAMANMARAŞ
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Tarım arazisinde hortum görüntülendi - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, tarım arazisinde ortaya çıkan hortum bir çiftçi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

24.06.2020 18:24 | Son Güncelleme: 24.06.2020 19:32

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, tarım arazisinde ortaya çıkan hortum bir çiftçi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

İlçeye bağlı Gavur Gölü'nde mevkisinde ortaya çıkan hortum, tarlada çalışan bir çiftçi tarafından görüntülendi.

Cep telefonu kamerasına yansıyan hortum, ilginç görüntü oluşturdu.

Tarım arazisinde hortum görüntülendi - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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