Tarım arazisinde çalışmaya ve çobanlık yapmaya geldiler, dilenirken zabıtaya yakalandılar Konya'nın Beyşehir ilçesinde, zabıta ekipleri kente şehir dışından tarım arazilerinde çalışmak ve çobanlık yapmak için gelen bazı kişilerin dilencilik yaptıklarını ortaya çıkardı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, zabıta ekipleri kente şehir dışından tarım arazilerinde çalışmak ve çobanlık yapmak için gelen bazı kişilerin dilencilik yaptıklarını ortaya çıkardı.

İlçe merkezinde dilenmeyi meslek haline getirin kişilere yönelik denetimler gerçekleştiren zabıta ekipleri, yakaladığı biri yetişkin kadın, diğeri erkek dilencinin ilçe dışından Beyşehir'e geldiğini tesbit etti.

Dilencilerin ilçeye tarım arazilerinde çalışmak ve çobanlık yapmak amacıyla geldiğini saptayan ekipler, yaptıkları üst aramasıyla üzerinden çıkan ve dilenirken topladıkları paralara da el koydu.

Vatandaşların dini ve insani duygularını istismar ettikleri gerekçesiyle her iki dilenciye Kabahatler Kanunu uyarınca işlem yapılarak idari para cezası uygulandı.

Dilencilere yönelik yürütülen çalışmaların, çarşı merkezinde kalabalık yerlerde, ara sokaklarda, cami avlularında, iş yerleri önlerinde yoğunlaştığı belirtilirken, şikayete konu olan yerlerde de yürütüldüğü belirtildi.

Gerek ilçe merkezinde bu işi meslek haline getirenlere, gerekse ilçe dışından farklı maksatlarla gelerek dilenmek isteyenlere karşı göz açtırmayan ve bu tür denetim ve kontrollerin artarak devam ettirileceğini vurgulayan zabıta yetkilileri, bu tür dilencilerin görülmesi halinde kendilerine ihbarda bulunulmasını istedi.

Kaynak: AA