Tarım arazisinde başlayan yangın ormanı da yaktı
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Tarım arazisinde başlayan yangın ormanı da yaktı

MANİSA'nın Selendi ilçesinde, tarım arazisinde başlayan yangın ormana sıçradı.

Tarım arazisinde başlayan yangın ormanı da yaktı
08.06.2020 17:38 | Son Güncelleme: 08.06.2020 17:42

MANİSA'nın Selendi ilçesinde, tarım arazisinde başlayan yangın ormana sıçradı. 1 saatte söndürülen yangında, 20 dönüm arpa ekili tarım arazisi ile 5 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Selendi ilçesine bağlı Kınık Mahallesi Elifli mevkisinde bulunan Mustafa İşlek'e ait tarlada, bugün arpa hasadına başlanndı. Ancak hasat sürerken, saat 15.30 sıralarında tarlada yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevler, ormanlık alana sıçradı. Bölgeye 2 itfaiye aracı ile Selendi Orman İşletme Şefliği'ne ait 2 arazöz sevk edildi. Alevler, 1 saat süren çalışmayla, diğer tarım arazilerine sıçramadan söndürüldü. Yangında 20 dönüm arpa ekili tarım arazisi ile 5 dönüm ormanlık alan zarar gördü.Yangının çıkış nedeni araştırılırken, jandarma soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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